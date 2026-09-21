Выставка "С места событий" начала работу в Орловском краеведческом музее

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В Орловском краеведческом музее 15 сентября открылась выставка фотографий "С места событий", сообщает News.ru.

Экспозиция объединила работы пяти признанных мастеров репортажной съемки, которые много лет работают в условиях жестких дедлайнов и постоянно меняющейся информационной повестки.

В числе участников мероприятия числится Алексей Белкин, фотокорреспондент News.ru. Его профессиональный стаж превышает 15 лет, а многочисленные победы на различных конкурсах подтверждают высокий уровень мастерства.

Он входит в состав Союза фотохудожников Москвы и является автором персональной экспозиции, прошедшей в казанской галерее современного искусства "БИЗОН". Помимо этого, Белкин неоднократно занимал посты председателя и члена жюри на федеральных фотоконкурсах.

В октябре прошлого года Белкин участвовал в фотовыставке "Парни из стали", организованной в технопарке "Сколково". Этот проект позволил ему занять третье место на XXV Всероссийском конкурсе репортажной фотографии имени Александра Ефремова, где его работа была отмечена в новой номинации "Война в объективе".

Также на выставке представлены работы Антона Великжанина из газеты "Коммерсант", ранее работавшего на телеканале Москва 24 и освещавшего крупные мероприятия.

Еще один автор – Евгений Биятов. Начав с внештатной работы в 2012 году, уже в 2013-м он вошел в команду РИА Новости, а с 2014-го стал спецкором МИА "Россия сегодня". В числе его заметных работ – освещение Олимпиады-2014.

От МИЦ "Известия" в проекте участвуют два признанных специалиста: Павел Волков и Эдуард Корниенко. Первый является лауреатом премии "Золотое перо России" и преподавателем журфака МГУ и МГИК, а второй успел поработать как в российских, так и в международных СМИ и неоднократно становился призером профессиональных конкурсов.

Между тем в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ начала работу выставка "Искусство сцены. Академическая живопись". Она объединяет живопись и театральное искусство. Представленные картины и скульптуры напоминают кадры из фильмов или сцены из постановок.