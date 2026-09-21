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21 сентября, 23:54

Шоу-бизнес

Организаторы концерта Канье Уэста пообещали вернуть деньги при отмене выступления

Фото: legion-media.com/Alamy/steve black

Агентство Say Agency, которое выступает организатором концерта американского рэпера Канье Уэста в России, пообещало вернуть зрителям стоимость билетов в случае официальной отмены мероприятия. Об этом сообщил представитель агентства в телеграм-канале.

Организаторы принесли извинения за то, что не смогли предоставить официальную информацию в ранее обозначенные сроки. Они пояснили, что некоторые аспекты подготовки концерта не зависят от них напрямую, однако они "каждый день прикладывают усилия, чтобы провести выступление в запланированные даты".

"Мы слышим вас и понимаем, насколько важна для вас конкретика. Мы прислушались к вам и хотим обозначить, что не будем преждевременно называть сроки и делиться информацией", – говорится в сообщении.

Представитель агентства подчеркнул, что в случае официальной отмены концерта стоимость приобретенных билетов будет возвращена всем зрителям в установленном порядке. Подробная информация о процедуре возврата будет опубликована, если такое решение будет принято.

Организаторы также извинились за коммуникацию с поклонниками, отметив, что понимают их беспокойство, поскольку многие приобрели невозвратные билеты, забронировали отели и спланировали поездку.

Концерты Уэста в Санкт-Петербурге были анонсированы в августе. Тогда организаторы заявляли о двух выступлениях на "Газпром Арене" в октябре. Однако позднее площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет.

Say Agency опубликовало документы, на основании которых, как утверждает агентство, была открыта продажа билетов. Официальной отмены концертов организаторы не объявляли.

При этом в настоящее время страница мирового тура рэпера, посвященная концертам в России, при открытии выдает ошибку 404. Однако на ресурсе сохранились объявления о концертах в Джакарте 24 октября, Хьюстоне 31 октября, Далласе 7 ноября и Фениксе 21 ноября.

Как заявили в Say Agency, информация о концертах в Петербурге исчезла с сайта из-за реакции артиста на "хаос". Там пояснили, что Уэст – человек творческий и тонкой душевной организации.

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