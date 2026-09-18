Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге пропали с его сайта

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Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге исчезли из расписания его тура на официальном сайте артиста.

На странице YE live concert tour 2026 можно увидеть только выступления в Джакарте, Хьюстоне, Далласе и Фениксе. Информации о Санкт-Петербурге, где концерты ожидались 10 и 11 октября, нет.

Концерты в Петербурге были анонсированы в августе, тогда организаторы заявляли о двух выступлениях на "Газпром Арене". Однако позднее сама площадка сообщила, что договор на проведение концертов с Say Agency не заключала и принять артиста не сможет.

Позже СМИ сообщили, что концерт все же состоится, но даты, вероятно, скорректируют. В свою очередь, "Газпром Арена" призвала не доверять неофициальным источникам информации.

На фоне этой ситуации в Роспотребнадзор обратились два покупателя билетов. Один из них сообщил, что попытался вернуть деньги за билет, приобретенный по акции, но получил отказ. Ведомство изучило информацию на сайте организаторов и условия публичной оферты. В итоге Say Agency вынесли предостережение.

