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18 сентября, 13:12

Общество

На Камчатке врачи извлекли яичную скорлупу из легкого ребенка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Камчатском крае полуторагодовалый мальчик едва не погиб из-за инородного тела в легком. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Проблемы со здоровьем у мальчика начались с резкого ухудшения состояния. Сначала его привезли в детскую инфекционную больницу Петропавловска-Камчатского, но там врачи не обнаружили инфекцию. После этого ребенка перевели в детскую краевую больницу.

Обследование показало, что в легком находится посторонний предмет. К моменту обнаружения он провел там около 1,5 месяца – вокруг него сформировались нити фибрина, из-за чего инородное тело успело прирасти к слизистой.

Для лечения требовалось привлечение специалиста из федерального центра. Вместо транспортировки ребенка врачи решили организовать операцию непосредственно на Камчатке и обратились за помощью к коллегам из Приморского края.

Вопрос с проведением процедуры решал главный врач краевой детской больницы Валентин Савченко и исполняющий обязанности главного врача детской больницы № 1 во Владивостоке Андрей Мельников. В результате на Камчатку направили врача Алексея Ткачука.

Специалист отправился в путь в 03:00 по местному времени и к 10:00 уже приступил к работе в операционной. Еще через полчаса врачи, используя жесткий эндоскоп, достали из легкого ребенка посторонний предмет. Им оказалась яичная скорлупа.

После проведенного вмешательства состояние мальчика стабилизировалось. В региональном Минздраве сообщили, что сейчас его готовят к выписке.

Ранее в Дмитровском роддоме врачи спасли 32-летнюю женщину и ее недоношенного сына после внезапной отслойки плаценты и массивной кровопотери. Роженица потеряла почти 1,5 литра крови, однако медикам удалось сохранить матку и возможность пациентки иметь детей в будущем.

Мальчик родился на 32-й неделе беременности с весом 1 520 граммов и сразу был передан неонатологам. После операции состояние женщины резко ухудшилось, поэтому к лечению подключили кардиологов, неврологов и терапевтов. Через несколько дней врачи разрешили ей впервые увидеть сына.

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