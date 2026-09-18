15 человек погибли при взрыве возле мечети в Пакистане

Фото: geo.tv

Не менее 15 человек погибли и 50 пострадали в результате взрыва у мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Инцидент произошел во время пятничной молитвы, сообщил телеканал Geo TV.

По данным СМИ, автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в ворота комплекса "Полис-лайнс". За рулем находился террорист-смертник. В результате взрыва обрушилась одна из стен мечети.

После случившегося в районе мечети началась перестрелка между правоохранителями и террористами. Затем второй взрыв прогремел около здания Специального управления полиции.

Раненые, в том числе полицейские, госпитализированы. Несколько человек находятся в критическом состоянии, на месте работают спасатели.

Ранее взрывы произошли в немецком Франкфурте-на-Майне. Устройства сработали на центральной торговой улице Цайль и в районе Бергерштрассе. О пострадавших информация не поступала.

Позднее полицейские задержали подозреваемого. Его личность не раскрывается, однако его поступок может быть связан с организованной преступностью.