18 сентября, 13:32Происшествия
15 человек погибли при взрыве возле мечети в Пакистане
Фото: geo.tv
Не менее 15 человек погибли и 50 пострадали в результате взрыва у мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Инцидент произошел во время пятничной молитвы, сообщил телеканал Geo TV.
По данным СМИ, автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в ворота комплекса "Полис-лайнс". За рулем находился террорист-смертник. В результате взрыва обрушилась одна из стен мечети.
После случившегося в районе мечети началась перестрелка между правоохранителями и террористами. Затем второй взрыв прогремел около здания Специального управления полиции.
Раненые, в том числе полицейские, госпитализированы. Несколько человек находятся в критическом состоянии, на месте работают спасатели.
Ранее взрывы произошли в немецком Франкфурте-на-Майне. Устройства сработали на центральной торговой улице Цайль и в районе Бергерштрассе. О пострадавших информация не поступала.
Позднее полицейские задержали подозреваемого. Его личность не раскрывается, однако его поступок может быть связан с организованной преступностью.
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