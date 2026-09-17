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17 сентября, 12:31

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Bild: полиция задержала подозреваемого во взрывах во Франкфурте-на-Майне

Полиция задержала подозреваемого во взрывах во Франкфурте-на-Майне

Фото: 123RF.com/foottoo

Немецкая полиция задержала подозреваемого во взрывах на торговой улице во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 17 сентября. Взрывные устройства сработали практически одновременно на центральной торговой улице Цайль и в районе Бергерштрассе – у торгового киоска и возле магазина. Предварительно, никто не пострадал.

Задержание подозреваемого прошло на Бергерштрассе, недалеко от места ЧП. Следователи пока не раскрывают подробностей о его личности.

В начале недели в городе прогремели еще три взрыва. Правоохранители считают, что это связано с организованной преступностью.

Ранее 9 человек погибли и 14 получили травмы из-за взрыва пороха и фейерверков, который привел к частичному обрушению здания церкви в мексиканском штате Мехико. Причиной взрыва стало неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. Раненых, среди которых есть дети, доставили в больницу.

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