Московскую систему электронного голосования подготовили к выборам в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Москве завершена техническая подготовка системы электронного голосования к выборам в Госдуму. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

К данному событию подготовлены страница онлайн-голосования, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей. Также разработаны резервные технологии и сценарии для функционирования системы при высокой нагрузке или в непредвиденных обстоятельствах.

В те часы, когда больше всего граждан захотят проголосовать, на странице elec.mos.ru предусмотрено временное включение электронной очереди. Также специалисты создали резервные каналы на случай отключения электричества или перебоев в работе интернета. А специальные сценарии помогут предотвратить попытки внешнего вмешательства.

Основную часть проверок системы завершили к 28 августа. Тогда проводились публичные испытания системы. По итогам тестового голосования она была дополнительно улучшена и отлажена.

Все голоса, отданные дистанционно или через терминал на участке, будут записаны в блокчейне, который представляет собой непрерывную цепочку блоков данных, не поддающихся изменениям. Анонимайзер сделает все голоса обезличенными. До подведения итогов и использования особого ключа расшифрования узнать, за кого отдан голос, будет невозможно. Ключ применяется исключительно после поступления последних электронных голосов.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Всего зарегистрирован 4 361 кандидат. Москвичам будут доступны все удобные способы голосования: бумажный бюллетень, терминалы на избирательных участках и онлайн-голосование.

