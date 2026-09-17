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17 сентября, 14:51

Общество

Мурашко назвал курение и алкоголь основными факторами риска неинфекционных заболеваний

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

Курение и употребление алкоголя относятся к основным факторам риска неинфекционных заболеваний. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе публичной лекции на тему "Безопасная медицинская помощь при неинфекционных заболеваниях (НИЗ)", приуроченной к Всемирному дню безопасности пациентов, передает РИА Новости.

К другим факторам также относятся недостаточная физическая активность, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

Кроме того, существуют иные причины возникновения заболеваний: повышенное артериальное давление, избыточная масса тела, ожирение, а также повышенная глюкоза крови и нарушения липидного обмена, добавил министр.

Ранее Мурашко сообщил, что алкоголь увеличивает риск онкологического заболевания на 3–5%, а ожирение – на 30%. Глава Минздрава уточнил, что именно профилактика и ранняя диагностика – это два ключевых обстоятельства, при которых сегодня выстраивается концепция по снижению смертности и заболеваемости.

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