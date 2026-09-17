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17 сентября, 15:37

Город

Военно-спортивная игра "Зарница: Равнение на Героя" прошла в ЮЗАО

Фото: Ильяс Юсипов

Военно-спортивная игра "Зарница: Равнение на Героя" прошла на территории спорткластера на Севастопольском проспекте. В ней приняли участие 7 школьных команд Юго-Западного административного округа и воспитанники центра досуга и спорта "Атлант".

Ребята преодолевали полосу препятствий, соревновались в бросках на точность, беге и других дисциплинах. На этапах проверялись сила, выносливость и умение работать в команде. После финиша всех ждала полевая кухня. Победители получили право выступить на всероссийских соревнованиях "Зарница 2.0", которые проводит "Движение первых".

История "Зарницы" насчитывает более 60 лет: первая игра прошла в 1964 году, а затем она получила всесоюзный масштаб. Современная "Зарница 2.0" сохраняет традиции, но наполняется новым содержанием: участники осваивают прикладные специальности, работают с беспилотными системами, проходят тактическую и медицинскую подготовку, рассказал Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко, принявший участие в мероприятии.

По его словам, в этом году в программе появилась специальность связиста, а возраст участников расширили до 23 лет. Охват проекта тоже вырос: если в 2024 году участвовали 8 тысяч школ и учреждений среднего профессионального образования, то в 2025-м – более 35 тысяч. В Москве в этом сезоне к игре присоединились более 20 тысяч школьников и студентов.

Столичные команды также участвуют в игре "Юнармия, вперед!" и турнире на Кубок 85-летия обороны города-героя Москвы. В столице проходят и другие массовые спортивные мероприятия. Например, 5 и 6 сентября в Таганском парке состоялась "Твоя полоса препятствий: путь героя".

Проводить такие соревнования в разных районах позволяет развитая спортивная инфраструктура. В настоящее время в Москве оборудовано свыше 34 тысяч спортивных зон – в 3,6 раза больше, чем в 2010 году. Только в прошлом году обустроили более 800 спортивных площадок, включая около 50 футбольных полей и свыше 100 многофункциональных зон.

Ранее сообщалось, что 22 сентября олимпийские чемпионы проведут зарядку для более 50 тысяч московских школьников и студентов колледжей. Главной площадкой мероприятия станет школа № 2120, оттуда будут вести прямую трансляцию для всех желающих. Начало получасовой онлайн-тренировки запланировано на 10:00.

Места для отдыха и занятий спортом появятся в столичном парке "Красная Пресня"

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