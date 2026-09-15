Московский марафон пройдет в столице 26 и 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Московский марафон состоится в Москве 26 и 27 сентября. Крупнейший забег России пройдет в 13-й раз при поддержке столичного правительства и городского департамента спорта, сообщили организаторы.

Соревновательная часть будет длиться два дня. Утром 26 сентября основной забег соберет участников на дистанции 10 километров, а днем состоится Детский забег: дети от 4 до 13 лет в зависимости от возраста преодолеют 400 или 800 метров.

27 сентября марафонцы, а также участники корпоративной и студенческой эстафет стартуют на дистанции 42,2 километра.

В этом году впервые примут участие в Московском марафоне примерно 43% зарегистрированных бегунов. При этом около половины участников забега на 42,2 километра планируют впервые выйти на марафонскую дистанцию. Также ожидаются опытные спортсмены: порядка 90 атлетов элитного кластера будут бороться за призовые места, и около 20 из них прибудут из Кении, Эфиопии, Испании, Узбекистана и Белоруссии.

Корпоративный сегмент продолжает расти: на старт выйдут представители около 250 компаний, более 140 команд примут участие в корпоративной эстафете. Студенческая эстафета соберет 60 команд из 38 вузов.

Как сообщил директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов, в этом году снова был зафиксирован рост числа участников, что является важным показателем. Он добавил, что были обновлены маршруты и добавлен любительский зачет.

Помимо этого, был сохранен двухдневный формат, чтобы каждый бегун мог выбрать подходящий для себя вариант. Ожидается, что мероприятие посетят представители более 40 стран и 80 регионов России из 800 городов.

Забеги на 10 и 42,2 километра начнутся на улице Косыгина, а финишировать спортсмены будут на улице Лужники. Трассы пройдут по центральным улицам и набережным столицы мимо главных достопримечательностей. Участники марафона увидят сталинские высотки, храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного и Кремль. Маршруты сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и соответствуют стандартам World Athletics.

Суммарный призовой фонд в 2026 году составит 11 570 000 рублей. Из них 7 270 000 рублей – призовые выплаты, 4 300 000 рублей – бонусные выплаты за индивидуальные достижения.

Ранее сообщалось, что 19 сентября пройдет 15-й Московский мотофестиваль. Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Гостей ждут заезд мотоколонны по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова, шоу-программа с выступлениями известных артистов, тематические мастер-классы и розыгрыш призов.

