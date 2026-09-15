Фото: legion-media.com/ТАСС/Петр Ковалев

Российский певец Владимир Пресняков сломал руку в горах Сочи. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Инцидент произошел, когда музыкант отправился на прогулку по каменистой горе вместе с сыном. По словам Преснякова, он упал и получил травму.

"Я грохнулся, если вы знаете. Сломал руку", – сказал артист и добавил, что каска, которая была на нем во время падения, помогла избежать более серьезных повреждений.

Ранее рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) попал в больницу после своего выступления на Пхукете. Исполнитель опубликовал в Сети несколько видеороликов, где поделился кадрами из медучреждения.

Подробности он озвучивать не стал, однако одна из интернет-пользовательниц рассказала, что о происшествии артист сам сообщил зрителям во время концерта. С ее слов, незадолго до выступления Гуф упал в бассейн на своей вилле и сломал ребро.