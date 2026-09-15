Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 16:06

Шоу-бизнес

Владимир Пресняков сломал руку в горах Сочи

Фото: legion-media.com/ТАСС/Петр Ковалев

Российский певец Владимир Пресняков сломал руку в горах Сочи. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Инцидент произошел, когда музыкант отправился на прогулку по каменистой горе вместе с сыном. По словам Преснякова, он упал и получил травму.

"Я грохнулся, если вы знаете. Сломал руку", – сказал артист и добавил, что каска, которая была на нем во время падения, помогла избежать более серьезных повреждений.

Ранее рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) попал в больницу после своего выступления на Пхукете. Исполнитель опубликовал в Сети несколько видеороликов, где поделился кадрами из медучреждения.

Подробности он озвучивать не стал, однако одна из интернет-пользовательниц рассказала, что о происшествии артист сам сообщил зрителям во время концерта. С ее слов, незадолго до выступления Гуф упал в бассейн на своей вилле и сломал ребро.

Читайте также


шоу-бизнес

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика