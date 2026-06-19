Исполнителя песни "За тебя калым отдам" Тхагалегова госпитализировали в Новосибирске

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/murat__thagalegov

Исполнителя песни "За тебя калым отдам" Мурата Тхагалегова госпитализировали в Новосибирске из-за открывшегося кровотечения пищевода, сообщает Mash.

По информации издания, артист планировал выступить в баре "Руки Вверх!" 13 июня, однако сразу после прилета его госпитализировали. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей, в ближайшее время ему проведут лигирование, то есть пережмут сосуды в пищеводе специальными кольцами. Это должно предотвратить новое кровоизлияние.

Предполагается, что в больнице Тхагалегов будет находиться около двух недель, а вернуться к выступлениям он хочет в июле.

Из-за риска повторного кровотечения артисту запретили перелеты, поэтому были отменены концерты в Перми, Озерске и Миассе, а также в Челябинске и Ишиме. Под угрозой находятся выступления в Геленджике и во Владимире, они должны пройти 28 июня и 2 июля соответственно.

Кроме того, 20 июня Тхагалегов должен был выступить в Екатеринбурге, однако этот концерт также не состоится, рассказали РИА Новости в ДК железнодорожников. Выступление было перенесено на 7 сентября.

Певец также известен по таким песням, как "Темная ночь", "Украдет и позовет", "Едем в соседнее село на дискотеку" и других. Из-за вирусных роликов в социальных сетях он переживает вторую волну популярности.

Ранее появилась информация, что народного артиста России Сергея Проханова экстренно доставили в спинальный нейрохирургический центр из-за сильных болей в позвоночнике, где врачи якобы диагностировали у него сужение позвоночного канала из-за износа и рекомендовали снизить физическую активность. При этом сам артист опроверг эти данные и назвал это чушью.

