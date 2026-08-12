"Яблоко" не доказало суду, что вернуло деньги лицам, получавшим средства из США

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Верховный суд России (ВС РФ) не получил подтверждений того, что партия "Яблоко" вернула пожертвования от граждан, которые сами получали финансирование из иностранных источников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию решения суда.

В ходе разбирательства Центризбирком представил сведения о поступлении на счет партии пожертвований от лиц, являющихся ее контрагентами. Эти люди в сопоставимый период получали финансирование из США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и ряда других стран. Всего им было перечислено из-за рубежа около 2,8 миллиона рублей.

Как отмечается в решении инстанции, среди контрагентов "Яблока" выявлено 74 человека. На их счета с апреля 2023 по август 2026 года поступило около 80 миллионов рублей от 310 иностранных лиц, в том числе из Германии, Канады, Великобритании и Турции. Суд указал, что партия и кандидаты не представили доказательств возврата добровольных пожертвований от лиц, не имеющих права их вносить.

Изначально председатель партии "Родина" Алексей Журавлев обвинил "Яблоко" в иностранном финансировании и подал исковое заявление в суд об отмене регистрации ее федерального списка кандидатов.

В итоге ВС РФ снял "Яблоко" с выборов в Госдуму. Отдельно указывалось, что суд не нашел призывов к экстремизму в материалах партии. Основанием для снятия партии с выборов стало использование чужих текстов, изображений и видео без разрешения правообладателей, а также финансирование от лиц, получавших средства из зарубежных стран.

Адвокат фракции Гаджи Алиев заявил, что решение суда будет обжаловано. При этом ЦИК не станет пересматривать текст федерального избирательного бюллетеня до вступления судебного решения в силу.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. На момент последней редакции в федеральном бюллетене указаны 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".

