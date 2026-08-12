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12 августа, 17:44

Происшествия

Велосипедист ударил ножом самокатчика на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На северо-востоке столицы велосипедист в результате конфликта нанес ножевое ранение мужчине, который передвигался на самокате. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в Ясном проезде. О ножевом ранении сообщили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники полиции и медики обнаружили раненого 32-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в медучреждение с резаной раной левого плеча и поврежденной венозной артерией.

В ведомстве уточнили, что между нападавшим и пострадавшим возникла перепалка, которая закончилась дракой. В итоге злоумышленник ранил мужчину на самокате ножом и скрылся.

Полицейским удалось задержать велосипедиста, который не успел далеко уйти. Им оказался 30-летний москвич. По факту случившегося началась проверка, специалисты устанавливают степень тяжести вреда здоровью.

Ранее в Иркутске был задержан мужчина, который угрожал несовершеннолетним девочкам ножом. Он оказался недоволен их шумным поведением. Дети побежали в подъезд, но он проследовал за ними и успел ударить ножом в дверь квартиры, в которую они зашли.

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