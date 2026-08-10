Суд вынес приговор мужчине, распылившему перцовый газ в метро Москвы

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Мужчину, распылившего перцовый газ в лицо пассажира в московском метро, приговорили к полутора годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Инцидент произошел утром 2 апреля 2025 года на станции "Первомайская". Фигурант, возвращаясь с работы, из-за отсутствия денег прошел через турникет вслед за женщиной. Ее супруг сделал ему замечание, после чего на платформе завязалась перепалка.

Тогда мужчина распылил перцовый газ в лицо оппонента и уехал. Потерпевший получил ожог глаза, ему потребовалась помощь медиков. Подсудимый частично признал вину и извинился, однако заявил, что пытался уйти, но мужчина якобы угрожал сбросить его на рельсы, поэтому он защищался.

Суд эти доводы не принял и признал, что потерпевший не являлся инициатором конфликта, а каких-либо провокационных и противоправных действий в отношении подсудимого он не совершал.

Действия подсудимого квалифицировали как хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия. Первоначально суд назначил ему два года колонии, однако апелляционная инстанция снизила срок до полутора лет, признав смягчающим обстоятельством мнение потерпевшего, который просил не лишать фигуранта свободы.

Ранее в Москве задержали мужчину, который избил оппонента на Новослободской улице. Изначально между мужчинами возник конфликт. В какой-то момент один из них ударил другого кулаком в лицо, из-за чего тот упал и ударился головой об асфальт и бордюр. Злоумышленник, в свою очередь, скрылся с места происшествия на машине. Пострадавшего госпитализировали, ему нанесен тяжкий вред здоровью.

