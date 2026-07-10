Мужчина ударил пассажира ножом на станции метро "Павелецкая"

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Один из пассажиров столичного метро ударил другого человека ножом. Инцидент произошел на станции метро "Павелецкая", сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по Москве.

Выяснилось, что между злоумышленником 2003 года рождения и гражданином 2008 года рождения вспыхнул конфликт. Первый нанес ножевое ранение оппоненту и скрылся. Нападавшего удалось оперативно установить и задержать на станции "Лесопарковая". Его доставили в отдел полиции.



Против него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в московском метро в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" пассажир толкнул мужчину 1964 года рождения, сделавшего ему замечание. Из-за этого пожилой человек упал и сломал руку. В итоге гражданина африканского государства 1996 года рождения задержали на Саларьевской улице.

