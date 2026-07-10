Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 15:06

Транспорт

"Ласточки" на МЦК будут ходить с минимальным интервалом в выходные до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) изменится в выходные дни до конца июля. Об этом предупредила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В частности, 11, 18, 25 и 26-го числа составы будут курсировать с минимальным интервалом до 22:30. Обычно они следуют по такому графику только до 18:00.

Сокращение времени ожидания электричек, как пояснили в МЖД, связано с проведением мероприятий на спортивной арене "Лужники".

Ранее столичная магистраль сообщала об изменении графика пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы, с 11 июля. Корректировки вызваны работами по развитию пассажирской инфраструктуры на строящемся остановочном пункте Беговая.

У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые электрички будут курсировать по сокращенным маршрутам, а несколько составов временно исключат из расписания.

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