Москвичей предупредили о 30-градусной жаре до вечера 10 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве до 17:00 10 июля ожидается 30-градусная жара. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба столичного главка МЧС России.

В связи с высокой температурой воздуха москвичам рекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Кроме того, следует соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

При необходимости горожане могут позвонить по номерам 101 и 112, а также единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

До 17:00 пассажирам электричек Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) бесплатно раздает питьевую воду. Ее можно получить на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов.

При этом синоптики сообщали о сильных дождях с грозами и шквалистом усилении ветра до 15–20 метров в секунду 10 июля. До вечера в регионе может выпасть до 15 миллиметров осадков. В связи с прогнозируемой непогодой "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности.