"Мосбилет" рассказал, постановки каких театров можно посетить со скидкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/театр "Практика"

В рамках акции "Лето с "Мосбилетом" зрители смогут со скидкой посетить постановки Театра "Ленком Марка Захарова", театра "Практика" и Московского детского сказочного театра. В программу вошли семейные сказки, музыкальные драмы, философские комедии и экспериментальные спектакли, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Московский детский сказочный театр приглашает детей и взрослых на спектакли, основанные на известных сказках. Поклонников русского фольклора ждет кукольная постановка "Царевна-лягушка", которая напоминает, что внешность бывает обманчива.

За образом простой лягушки скрывается прекрасная царевна, а с боярыней лучше не вступать в спор. Волшебную атмосферу дополнят яркие декорации и сценические спецэффекты.

Также жителям и гостям столицы удастся посетить спектакль "Не буду просить прощения". Его главный герой – мальчик Вовочка, который после ссоры с мамой решает уйти из дома. Во время своего путешествия он понимает, насколько важны любовь, забота и поддержка близких. Постановка мягко говорит с детьми о семье, ответственности и умении признавать ошибки.

В спектакле "Королевство кривых зеркал" зрители вместе с девочкой Олей отправятся в волшебное зазеркалье. Именно там героиня, которая не любила учиться и постоянно капризничала, начинает меняться, открывая для себя доброту, смелость и способность посмотреть на себя со стороны.

О поиске собственного пути рассказывает и спектакль "Гадкий утенок" по пьесе Владимира Синакевича. История героя, которого отвергают окружающие, превращается в размышление о внутренней свободе, праве быть собой и способности преодолеть любые испытания. Особую выразительность постановке придают музыкальное оформление, оригинальные куклы и красочные декорации.

Самых юных зрителей ждет интерактивный спектакль "Заколдованный лес". Вместе с Бабой-ягой, колдуном и доброй феей они отправятся через волшебный лес, где добро помогает победить зло, а участие детей становится частью происходящего на сцене.

Театр "Ленком Марка Захарова" предлагает постановки, посвященные истории, литературе и человеческим отношениям. Любителей масштабных исторических сюжетов заинтересуют "Королевские игры" – опера для драматического театра по мотивам пьесы Максвелла Андерсона "Тысяча дней Анны Болейн". Спектакль рассказывает историю Генриха VIII и Анны Болейн, показывая, как личные амбиции монарха способны изменить судьбу целой страны.

Спектакль "Старомодная комедия" по пьесе Алексея Арбузова в постановке Романа Самгина – это камерная история о встрече двух людей, проживших долгую жизнь, которая напоминает, что душа способна оставаться молодой независимо от возраста, а доверие помогает преодолеть одиночество.

Комедия "Tout Paye, или Все оплачено" рассказывает о состоятельном Александре Амилькаре, который пытается купить дружбу, любовь и семейное счастье. Постепенно спектакль выходит за рамки легкой комедии и превращается в размышление о том, можно ли построить настоящие человеческие отношения с помощью денег.

Театр "Практика" продолжает развивать направление современной драматургии и экспериментального театра. Философская комедия "Дыры" соединит историю двух продавщиц с рынка с неожиданными размышлениями о бесконечности Вселенной, времени и месте человека в окружающем мире.

Спектакль "Мама, я в Москве", созданный по автобиографическим рассказам Дины Губайдуллиной, с иронией рассказывает о девушке, приехавшей из провинции в столицу. Она живет в новостройке в Красногорске, наблюдает за жизнью из окна, знакомится с соседями и пытается найти свое место в большом городе.

Постановка Алексея Золотовицкого поднимает темы поиска себя, ощущения дома и отношений с окружающими. Особую искренность спектаклю придает то, что автор произведения Дина Губайдуллина сама озвучивает свои тексты, превращая постановку в доверительный разговор со зрителем.

В свою очередь, столичные музеи подготовили насыщенную программу для москвичей и туристов. Гостей ждут выставки, концерты, лекции, прогулки по городу, интерактивные программы и бесплатные мероприятия в рамках Московской музейной недели.