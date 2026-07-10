Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 15:58

Культура

"Мосбилет" рассказал, постановки каких театров можно посетить со скидкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/театр "Практика"

В рамках акции "Лето с "Мосбилетом" зрители смогут со скидкой посетить постановки Театра "Ленком Марка Захарова", театра "Практика" и Московского детского сказочного театра. В программу вошли семейные сказки, музыкальные драмы, философские комедии и экспериментальные спектакли, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Московский детский сказочный театр приглашает детей и взрослых на спектакли, основанные на известных сказках. Поклонников русского фольклора ждет кукольная постановка "Царевна-лягушка", которая напоминает, что внешность бывает обманчива.

За образом простой лягушки скрывается прекрасная царевна, а с боярыней лучше не вступать в спор. Волшебную атмосферу дополнят яркие декорации и сценические спецэффекты.

Также жителям и гостям столицы удастся посетить спектакль "Не буду просить прощения". Его главный герой – мальчик Вовочка, который после ссоры с мамой решает уйти из дома. Во время своего путешествия он понимает, насколько важны любовь, забота и поддержка близких. Постановка мягко говорит с детьми о семье, ответственности и умении признавать ошибки.

В спектакле "Королевство кривых зеркал" зрители вместе с девочкой Олей отправятся в волшебное зазеркалье. Именно там героиня, которая не любила учиться и постоянно капризничала, начинает меняться, открывая для себя доброту, смелость и способность посмотреть на себя со стороны.

О поиске собственного пути рассказывает и спектакль "Гадкий утенок" по пьесе Владимира Синакевича. История героя, которого отвергают окружающие, превращается в размышление о внутренней свободе, праве быть собой и способности преодолеть любые испытания. Особую выразительность постановке придают музыкальное оформление, оригинальные куклы и красочные декорации.

Самых юных зрителей ждет интерактивный спектакль "Заколдованный лес". Вместе с Бабой-ягой, колдуном и доброй феей они отправятся через волшебный лес, где добро помогает победить зло, а участие детей становится частью происходящего на сцене.

Театр "Ленком Марка Захарова" предлагает постановки, посвященные истории, литературе и человеческим отношениям. Любителей масштабных исторических сюжетов заинтересуют "Королевские игры" – опера для драматического театра по мотивам пьесы Максвелла Андерсона "Тысяча дней Анны Болейн". Спектакль рассказывает историю Генриха VIII и Анны Болейн, показывая, как личные амбиции монарха способны изменить судьбу целой страны.

Спектакль "Старомодная комедия" по пьесе Алексея Арбузова в постановке Романа Самгина – это камерная история о встрече двух людей, проживших долгую жизнь, которая напоминает, что душа способна оставаться молодой независимо от возраста, а доверие помогает преодолеть одиночество.

Комедия "Tout Paye, или Все оплачено" рассказывает о состоятельном Александре Амилькаре, который пытается купить дружбу, любовь и семейное счастье. Постепенно спектакль выходит за рамки легкой комедии и превращается в размышление о том, можно ли построить настоящие человеческие отношения с помощью денег.

Театр "Практика" продолжает развивать направление современной драматургии и экспериментального театра. Философская комедия "Дыры" соединит историю двух продавщиц с рынка с неожиданными размышлениями о бесконечности Вселенной, времени и месте человека в окружающем мире.

Спектакль "Мама, я в Москве", созданный по автобиографическим рассказам Дины Губайдуллиной, с иронией рассказывает о девушке, приехавшей из провинции в столицу. Она живет в новостройке в Красногорске, наблюдает за жизнью из окна, знакомится с соседями и пытается найти свое место в большом городе.

Постановка Алексея Золотовицкого поднимает темы поиска себя, ощущения дома и отношений с окружающими. Особую искренность спектаклю придает то, что автор произведения Дина Губайдуллина сама озвучивает свои тексты, превращая постановку в доверительный разговор со зрителем.

В свою очередь, столичные музеи подготовили насыщенную программу для москвичей и туристов. Гостей ждут выставки, концерты, лекции, прогулки по городу, интерактивные программы и бесплатные мероприятия в рамках Московской музейной недели.

"M24 x Ticketland": гид по культурным событиям Москвы

Читайте также


культуратеатргород

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика