Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 16:47

Экономика

В Кировской области ввели заправку машин по номерам

Фото: ТАСС/Роман Балаев

В Кировской области с 11 июля вводят ограничения на продажу топлива на АЗС. Заправка будет осуществляться по номерам машин, рассказал губернатор Александр Соколов в своем телеграм-канале.

Причиной такого решения стал ажиотажный спрос. По новым правилам по четным дням будут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, а по нечетным – на 1, 3, 5, 7, 9.

Кроме того, с 10 июля на АЗС будут дежурить экипажи ДПС, ППС и сотрудники Росгвардии для обеспечения порядка и безопасности. Сами заправки вводят регулирование потоков.

Власти также рекомендовали заправкам установить аншлаги с информацией о времени возобновления продажи топлива. Также нужно обеспечить СМС-информирование жителей о принятых мерах.

Ранее в Иркутской области начали тестирование системы электронных очередей на АЗС. Власти вместе с местными IT-компаниями испытывают сразу несколько вариантов платформ для бронирования времени получения топлива.

Обстановка на рынке топлива осложнилась в конце мая, после чего правительство взяло ситуацию под контроль, а нефтяные компании увеличили объемы производства.

Одной из мер стало подписание Владимиром Путиным закона для стимулирования обеспечения внутреннего рынка топлива. Указ в том числе ввел механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного при помощи смешения прямогонного бензина с другими компонентами.

Информация о топливе на АЗС стала появляться в популярных сервисах

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