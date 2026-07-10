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10 июля, 16:42

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Sun: Меган Маркл не посетит публичные мероприятия во время визита в Великобританию

Меган Маркл не посетит публичные мероприятия во время визита в Великобританию

Фото: Getty Images/Variety/Gilbert Flores

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл приедет в Великобританию вместе с детьми Арчи и Лилибет, однако не будет посещать публичные мероприятия. Об этом сообщает газета Sun.

Сам Гарри прибыл в страну некоторое время назад. Он уже тогда рассчитывал привезти с собой семью, но в их появлении на территории Британии стали сомневаться после отказа властей предоставить им охрану.

Маркл не посещала Великобританию на протяжении 4 лет. Ожидалось, что она присоединится к принцу Гарри на мероприятии в Бирмингеме, посвященном спортивным соревнованиям Invictus Games, которые пройдут в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Карл III планирует встретиться с принцем Гарри и Меган Маркл, чтобы обсудить возможность увидеть внуков. Король практически не контактировал с ними после отъезда сына в США в 2020 году.

По данным зарубежных СМИ, монарх поручил помощникам вести переговоры и найти время для встречи, обе стороны стремятся к этому, рассматривая вариант краткосрочного приезда Меган с детьми всего на сутки. Гарри тем временем пытается урегулировать вопрос с частной охраной.

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