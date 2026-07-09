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09 июля, 14:22

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Mirror: Карл III ведет переговоры с принцем Гарри и Меган Маркл о встрече с внуками

Карл III ведет переговоры с принцем Гарри и Меган Маркл о встрече с внуками – СМИ

Фото: AP photo/Chris Jackson

Король Великобритании Карл III рассчитывает увидеться с принцем Гарри и его женой Меган Маркл на текущей неделе, чтобы обсудить возможность встречи с внуками. Об этом сообщает издание Mirror.

Принц приехал в Британию на этой неделе. Изначально он планировал впервые за четыре года привезти в страну семью, но планы оказались под вопросом – британские власти отказались предоставлять им охрану.

По данным газеты, Карл III дал поручение своим помощникам вести переговоры с сыном и невесткой, а также найти в его графике время для встречи с ними.

"Говорят, что обе стороны стремятся к тому, чтобы встреча между ними состоялась и у Гарри была возможность провести время со своим отцом, а у короля – со своими внуками", – отмечает издание.

Уточняется, что король и принц рассматривают вариант приезда Маркл с детьми в Великобританию всего на сутки. По информации источников, Гарри старается урегулировать вопрос с частной охраной для безопасности семьи во время поездки.

Ранее сообщалось, что таким образом король хочет наладить отношения со своими внуками Арчи и Лилибет. Карл III их практически не видел после того, как сын с невесткой покинули Великобританию и переехали в США в 2020 году.

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