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09 июля, 13:43

Политика

Пашинян заявил, что договорился с Мишустиным по вопросу запрета на импорт

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время встречи с его российским коллегой Михаилом Мишустиным были достигнуты договоренности по вопросу ограничений на импорт армянской продукции.

Встреча прошла в Екатеринбурге 6 июля. По словам Пашиняна, состоялось открытое, искреннее и дружеское обсуждение.

"Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами все увидели", – заявил он в ходе брифинга, который транслировали местные каналы.

В конце июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. Была приостановлена сертификация еще двух предприятий. Таким образом, запрет охватил все поставки рыбной продукции из республики.

При этом в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заверили, что ограничение поставок из Армении не скажется на ассортименте и ценах в российских магазинах. В организации уточнили, что у торговых сетей есть альтернативные поставщики.

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