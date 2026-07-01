Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. В ходе беседы главы правительств затронули вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее партия "Гражданский договор" Пашиняна победила на выборах в парламент в Армении. Согласно итоговым подсчетам, она получила 726 819 голосов – 49,746%.

Уточнялось, что парламент страны будет сформирован из трех политических сил. Кроме "Гражданского договора", это оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения".