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01 июля, 14:33

Политика

Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. В ходе беседы главы правительств затронули вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее партия "Гражданский договор" Пашиняна победила на выборах в парламент в Армении. Согласно итоговым подсчетам, она получила 726 819 голосов – 49,746%.

Уточнялось, что парламент страны будет сформирован из трех политических сил. Кроме "Гражданского договора", это оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения".

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