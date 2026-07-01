Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 14:26

Политика

RT представил первую серию документального цикла о Северске

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Первая серия документального цикла "Северская Сага" о Северске в ДНР вышла на RT. Это работа документалиста Клима Поплавского о Северске.

"Северск в Донецкой Народной Республике сейчас "точка ноль" – ворота перед большой и важнейшей битвой за Славянск и Краматорск", – сказано в публикации.

Поплавский вместе с военным оператором Виктором Кирчевым были в городе, когда "он еще дышал последними живыми, когда в подвале сидели те, кто не ушел". Они помогли эвакуировать последних находившихся там мирных жителей.

Команда сняла охотников за дронами из 6-й бригады, местного жителя Андрея, который стал очевидцем действий ВСУ. Также в цикле появится жительница Северска Светлана, которая не хотела уезжать из родного города.

Северск перешел под контроль российской армии в декабре 2025 года. Владимир Путин поблагодарил за проделанную работу командующего "Южной" группировкой войск Сергея Медведева. Президент РФ назвал этот населенный пункт значимым русским городом.

Читайте также


политика

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика