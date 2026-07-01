RT представил первую серию документального цикла о Северске

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Первая серия документального цикла "Северская Сага" о Северске в ДНР вышла на RT. Это работа документалиста Клима Поплавского о Северске.

"Северск в Донецкой Народной Республике сейчас "точка ноль" – ворота перед большой и важнейшей битвой за Славянск и Краматорск", – сказано в публикации.

Поплавский вместе с военным оператором Виктором Кирчевым были в городе, когда "он еще дышал последними живыми, когда в подвале сидели те, кто не ушел". Они помогли эвакуировать последних находившихся там мирных жителей.

Команда сняла охотников за дронами из 6-й бригады, местного жителя Андрея, который стал очевидцем действий ВСУ. Также в цикле появится жительница Северска Светлана, которая не хотела уезжать из родного города.

Северск перешел под контроль российской армии в декабре 2025 года. Владимир Путин поблагодарил за проделанную работу командующего "Южной" группировкой войск Сергея Медведева. Президент РФ назвал этот населенный пункт значимым русским городом.