В Москве обновили сборник нормативов для расчета стоимости эксплуатации городских объектов

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Департамент экономической политики и развития Москвы представил обновленный сборник нормативов для расчета стоимости эксплуатации городских объектов. Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

По ее словам, новый сборник СН-2012 был составлен в соответствии с изменением цен на 1 июля 2026 года. Данный документ помогает заказчикам устанавливать справедливые цены на обслуживание зданий, сооружений и других элементов городской инфраструктуры.

"Таким образом обеспечиваются равные условия для подрядчиков в рамках проводимых тендеров, а также повышаются контроль и ответственность при выполнении работ, что способствует созданию комфортной и благоустроенной городской среды", – пояснила вице-мэр.

Во втором квартале текущего года перечень пополнился более чем на 250 новых нормативных значений, также в нем актуализировали свыше 200 уже существующих.

Новые нормативы касаются содержания павильонов и обслуживания аттракционов парка "Зарядье", эксплуатации узлов учета тепловой энергии во дворце спорта "Лужники", а также ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, малых архитектурных форм и осветительных приборов архитектурно-художественного оформления города. Нововведения в том числе будут актуальны для расчета стоимости аналогичных работ на других объектах Москвы.

Сборник СН-2012 используют порядка 2,5 тысячи заказчиков и компаний в Москве. Обновления и пересчет нормативов в текущие цены происходят ежеквартально.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичный бюджет полностью выполнит все свои обязательства до конца 2026 года. Мэр уточнил, что город не получил те доходы, которые планировалось получить по итогам первого квартала года. В связи с этим власти приняли ряд мер для стабилизации бюджета и оптимизации расходов.