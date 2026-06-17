Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2025 год. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Исполнение бюджета столицы в прошлом году по доходам составило 5 триллионов 523 миллиарда рублей, что на 6,8% выше поступлений 2024 года. Кроме того, согласно документу, плановые показатели были выполнены на 106,2%.

Основной объем доходов (почти на 80%) сформирован налогами на доходы физических лиц и на прибыль организаций, а также специальными налоговыми режимами для малого и среднего бизнеса. В отраслевой части в число лидеров вошли IT-отрасль и обрабатывающая промышленность.

Между тем за последние 7 лет рост обрабатывающей промышленности столицы более чем вдвое превысил средний показатель по РФ. Эти предприятия обеспечивают работой почти 800 тысяч москвичей, а их платежи составляют более 6% доходной части бюджета.

При этом объем расходов в 2025-м составил около 5 триллионов 752 миллиардов рублей. Предусмотренные в бюджете соответствующие ключевые приоритеты исполнены, в том числе выполнение соцобязательств перед жителями, повышение качества и доступности образования, здравоохранения и других направлений.

В частности, расходы по программе "Социальная поддержка жителей города" составили 784 миллиарда рублей, а на соцподдержку было направлено 736 миллиардов, что на 14% больше, чем годом ранее. Поддержку от города получили 4,5 миллиона москвичей: семьи с детьми, представители старшего поколения, участники СВО и члены их семей, ветераны, люди с инвалидностью.

Собянин ранее также заявлял, что столичный бюджет полностью выполнит все свои обязательства до конца 2026 года. Так как город не получил те доходы, которые планировалось получить по итогам первого квартала, власти приняли ряд мер для стабилизации бюджета.

Мэр подчеркнул, что ситуация начала "потихоньку управляться". Москва с точки зрения бюджетной стабильности занимает одно из первых мест в соответствующем рейтинге мировых городов.