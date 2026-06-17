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17 июня, 19:17

Общество

Умер летчик-космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев умер в возрасте 56 лет в среду, 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области.

"Александр Михайлович Самокутяев много сделал для того, чтобы прославить наш пензенский край и сделать лучше жизнь людей в родном регионе. Добрая и светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", – отметили в пресс-службе.

Соболезнования родным и близким Самокутяева выразили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания области Вадим Супиков, депутаты Законодательного собрания области, члены правительства региона, глава Пензы Олег Денисов и врио председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин.

Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. С 1992 по 1998 год он проходил службу на летных должностях в Военно‑воздушных силах Минобороны РФ в Дальневосточном военном округе, а в 2000–2003 годах занимал должность начальника отделения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

С 2005 по 2020 год он работал космонавтом‑испытателем. На протяжении нескольких лет был командиром и заместителем командира отряда космонавтов. В 2011 году совершил свой первый полет в космос в качестве командира корабля "Союз ТМА‑21" с позывным "Тарханы". В 2014‑м он отправился на орбиту во второй раз в роли командира корабля "Союз ТМА-14М" с выходом в открытый космос продолжительностью более 10 часов.

В 2020–2021 годах Самокутяев был депутатом Госдумы VII созыва и членом комитета по обороне, а в сентябре 2021 года его избрали депутатом Госдумы VIII созыва. Кроме того, он удостоен звания Героя Российской Федерации (2012 год), является почетным гражданином Пензы и города Гагарин Смоленской области.

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