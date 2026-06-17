Психотерапевт Евстигнеев предупредил о развитии депрессии на удаленке

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Тревожные и депрессивные расстройства грозят сотрудникам, работающим удаленно. Об этом Москве 24 рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

Ранее специалисты из журнала Science опросили более 500 тысяч человек и пришли к выводу, что работа из дома ведет к изоляции и росту тревожности. По мнению Евстигнеева, исследование заставляет взглянуть на романтизированный образ "домашнего офиса" без иллюзий.

"С точки зрения эволюционной биологии человеческий мозг формировался в условиях постоянного группового взаимодействия. Наша вегетативная нервная система непрерывно сканирует пространство на предмет безопасности, и одним из главных сигналов того, что все в порядке, для нее служат мгновенные формы социального взаимодействия: короткий кивок соседу, мимолетный разговор у кофемашины, улыбка прохожего и так далее", – пояснил психолог.

Эти незначительные события действуют как нейронный стимулятор, удерживающий миндалевидное тело в спокойном состоянии. Но когда человек переходит на удаленный режим, эти естественные заземлители исчезают – мозг оказывается в состоянии социальной и сенсорной изоляции.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Оставшись наедине с собой в четырех стенах, древняя лимбическая система начинает интерпретировать отсутствие сигналов от "стаи" как потенциальную угрозу, запуская мягкую, но непрерывную выработку гормонов стресса, что субъективно ощущается как беспричинный рост тревожности.

Такое состояние может перерасти в клиническую патологию. Длительная изоляция и стирание границ между домом и работой создают почву для развития тревожных и депрессивных расстройств, а также нарушений адаптации.

"Когда одна и та же комната служит спальней, кабинетом и столовой, мозг теряет пространственные маркеры переключения режимов. Психика застревает в состоянии постоянного фонового напряжения, что со временем может приводить к истощению запасов серотонина и дофамина, уступая дорогу клинической депрессии", – предупредил Евстигнеев.

Чтобы не упустить момент, когда ситуация начнет выходить из-под контроля, важно обращать внимание на определенные сигналы организма. Первым тревожным маячком становится деградация переходов: если человек ловит себя на том, что работает в той же одежде, в которой спал, а рабочий день заканчивается просто захлопыванием крышки ноутбука на диване, значит, когнитивная система находится под угрозой.



Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Вторым критическим признаком является социальная атрофия. Это состояние, когда необходимость выйти на улицу за продуктами, совершить телефонный звонок или включить камеру на рабочем созвоне начинает вызывать иррациональное сопротивление и страх. Мозг быстро привыкает к стерильной, предсказуемой домашней среде и начинает воспринимать любую внешнюю стимуляцию как враждебную, неуклонно сужая границы зоны комфорта.

Для предотвращения этих процессов необходимо сознательно воссоздать ту структуру и те социальные связи, которые офис раньше давал по умолчанию. Начать стоит с внедрения ритуала "виртуальной дороги": взять за правило перед началом рабочего дня и сразу после его окончания выходить на улицу на пятнадцатиминутную прогулку. Физическая активность и воздействие естественного света перезапускают циркадные ритмы и дают мозгу четкую команду переключить режим работы и отдыха, посоветовал Евстигнеев.

Также жизненно важно вернуть в свою рутину концепцию "третьего места". Это пространство, которое не является ни домом, ни работой: библиотека, тихое кафе или коворкинг. Работа оттуда хотя бы один или два дня в неделю возвращает тот самый фоновый социальный шум, который успокаивает миндалевидное тело, даже если не приходится ни с кем напрямую общаться.

"Еще рекомендую заменить пассивный отдых активным социальным восстановлением, ведь нервная система нуждается в живом контакте", – отметил эксперт.

Поэтому после тяжелого дня за экраном Евстигнеев рекомендовал провести вечер не за просмотром сериалов или думскроллингом, а на встрече с друзьями или в спортивной секции.

Ранее психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала, как снизить стресс при возвращении в офис с удаленки. Подходить к вопросу лучше гибко и желательно для начала договориться хотя бы о гибридном графике, чтобы плавно адаптироваться к новому режиму. А повысить мотивацию способны мысли о плюсах, которые удастся получить: например, получится чаще встречаться с друзьями после работы.

