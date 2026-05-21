Психолог Сальникова призвала устраивать "пятницы нытья" на работе

Зумеры способны прожить дольше миллениалов из-за нежелания стрессовать на работе, уверены психологи. Как новая культура влияет на ментальное здоровье и за счет чего можно снизить напряжение во время трудовой деятельности, расскажет Москва 24.

"Не готовы жертвовать собой"

Зумеры чаще миллениалов выбирают комфортную атмосферу на работе, а не высокую зарплату, выяснили социологи. Психолог Дарья Яушева в беседе с изданием "Абзац" объяснила, что представители поколения Z ценят баланс, независимость и свободу. В итоге они способны прожить дольше, так как не готовы жертвовать личной жизнью ради карьеры, четко разделяют работу и семью и много времени уделяют отдыху, что снижает уровень хронического стресса.

"Безусловно, такой подход менее выгоден работодателю, чем миллениальская готовность терпеть лишения ради карьерного роста, но он сохраняет баланс у зумеров. Кроме того, они осознанно относятся к здоровью, много читают и ходят по врачам, обращаются за терапией", – сказала Яушева.





Дарья Яушева психолог Зумеры предпочитают гибкий график работы, удаленку, что дает им свободу и тоже снижает уровень стресса. Нельзя сказать, что они ленивы: в большей степени зумеры серьезно относятся к работе – просто не готовы жертвовать собой.

В то же время психолог указала на факторы, негативно влияющие на здоровье поколения Z.

"То, что они постоянно используют гаджеты, приводит к цифровому выгоранию, нарушению сна, повышенному уровню кортизола из-за скроллинга ленты. Некоторые зумеры склонны к употреблению фастфуда, малоподвижному образу жизни, что может негативно сказываться на здоровье", – подчеркнула Яушева.

Ранее психолог Екатерина Трофимова в беседе с Москвой 24 отметила, что зумеры отказываются от накоплений и тратят деньги на сиюминутные удовольствия. По ее словам, кризисы и потрясения подорвали у них веру в стабильное будущее: многим кажется, что сбережения могут в любой момент обесцениться, а реальность существует лишь "здесь и сейчас".

Эксперт также отметила, что на сегодняшний день качество жизни – главная ценность зумеров. В отличие от старшего поколения, для которого на первом месте была работа, они ставят во главу угла комфорт, удовольствие и свободу.

"Все индивидуально"

Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала Москве 24, что отношение молодежи к карьере во многом определяется рядом факторов.

"Дело не только в зумерах, но и в том, что разные поколения формируют свои нормы и стандарты в работе. У старших, выросших в определенной культуре и исторической реальности, было принято много трудиться, допоздна задерживаться. Считалось, что, если у человека высокая зарплата, он должен практически жить на работе, нести всю ответственность, а уходить вовремя стыдно", – пояснила она.

Зумеры же росли в более мягкие времена, и деньги у них не ассоциируются с тяжелым трудом, подчеркнула эксперт.

"Молодые люди видели разные варианты, как можно заработать (в том числе на примере родителей), и часто говорят: "Я так не хочу", обращая внимание на блогеров. Все это формирует новое мышление: деньги – это труд, но не такой тяжелый, не занимающий всю жизнь", – добавила психолог.

Также у многих представителей старшего поколения есть мнение, что работа и профессия даны один раз на всю жизнь. Однако зумеры, которые выросли в быстро меняющиеся времена, заточены на то, что нужно быть многофункциональным, рассказала Сальникова.





Дарья Сальникова клинический психолог Если старшее поколение сейчас учится быть гибкими, зумеры это уже умеют. Стереотип "сегодня ты айтишник, завтра – финансист, послезавтра – блогер" хорошо укладывается в их нормы реальности. Из-за этого формируется новая рабочая культура, где есть разногласия поколений, разные стереотипы и отношение к ответственности.

Для снятия стресса на работе эксперт рекомендовала делать специальные упражнения. В этом плане есть два подхода, первый из которых индивидуальный.

"Стандартные способы, которые все знают: подышать, походить, погулять, дать физическую нагрузку. Важно заниматься профилактикой стресса – менять отношение к вещам. Например, на улице дождь, один радуется, а другой думает: "Скукотища, настроения нет". Дело не в осадках, а в том, как люди относятся к этому фактору. Чтобы в жизни что-то изменилось, нужно поменять свои действия, а для этого – научиться думать по-другому. Этот шаг сложный, но правильный", – отметила психолог.

При этом коллективный вариант снятия стресса, по ее словам, более эффективен. Когда сотрудники в нервозном состоянии, но стараются не высказываться, нервная система не выдерживает, после чего случаются глобальные фатальные ошибки и конфликты. Поэтому важно иногда "пострессовать вместе", пояснила Сальникова.

По ее словам, у некоторых компаний есть практика – раз в две недели проводить "пятницу нытья". Сотрудники собираются после обеда и два часа рассказывают, в чем испытывают трудности. Это не решает проблем, но позволяет выпустить эмоции, чтобы они не доходили до пика.

"Многое зависит и от руководителя. Когда он честно говорит: "Да, сейчас ситуация в компании плохая, я тоже нервничаю" – стирается вертикальная граница, коллективу становится легче. Кризисные моменты лучше проживаются в командах, где есть эмоциональное понимание и нет враждебности", – добавила психолог.

При этом врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с Москвой 24 не стал увязывать возраст с уровнем стресса: по его словам, все зависит от индивидуальных особенностей человека. В целом же статистика указывает на то, что продолжительность жизни на планете постепенно растет.

"Причин много: снижение детской и младенческой смертности, развитие медицины (вакцины, антибиотики, понимание вирусов), умение справляться с возрастзависимыми заболеваниями (инсульты, инфаркты, диабет второго типа, онкология), изменение питания (более сбалансированное, умеренное, разнообразное)", – пояснил он.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Но есть и неприятные "звоночки". Например, в США еще до пандемии продолжительность жизни падала на 0,1 ежегодно. Во многом это связано с внешними факторами, такими как разрешение ношения оружия, что провоцирует убийства, и проблемы с запрещенными веществами.

Согласно приведенным экспертом данным, в Советском Союзе ожидаемая продолжительность жизни в 1985 году составляла 63 года для мужчин и 73 для женщин. Сейчас – 68 и 78 соответственно, а в среднем – около 74 лет.

"Показатели отличаются в зависимости от региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге продолжительность жизни выше из-за более высокой доступности здравоохранения, экономических показателей, социальной, спортивной инфраструктуры. При этом в России в целом сейчас делают ставку на активное здоровое долголетие, а в 2026 году появилась новая специальность – врач по медицине здорового долголетия", – подчеркнул специалист.

По его словам, человек постоянно подстраивается по различные условия, в том числе, если они связаны со стрессом. Если тревога носит тяжелый и длительный характер, это ухудшает здоровье человека, а вот мягкий стресс (положительные эмоции) помогает адаптироваться к внешним факторам и оказывает положительное влияние, заключил Новоселов.

