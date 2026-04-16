Психолог Трофимова: короткие перерывы помогут в борьбе с прокрастинацией на работе

Представители поколения Z тратят на работу меньше времени, чем предусмотрено графиком, узнали аналитики. О чем говорит такая тенденция и можно ли заниматься своими делами в офисе, разбиралась Москва 24.

Никаких личных дел?

Сотрудники до 35 лет реже трудятся весь рабочий день: только 53% из них полностью заняты в течение всего времени, а 12% – менее половины положенных часов, сообщили аналитики портала Superjob.

По данным исследования, чем старше специалист, тем реже он допускает безделье. Среди респондентов 35–45 лет показатель тех, кто полностью занят в течение всего трудового дня, составляет 65%, а среди опрошенных старше 45 – до 67%.





ответ одного из участников опроса На работе надо работать, а личные проблемы решать в свободное время.

Всего 6 из 10 россиян заявили, что тратят все время на выполнение служебных обязанностей. Каждый четвертый посвящает задачам более половины дня, а остальное отводят на другие занятия, сообщили аналитики.

Доля тех, кто фактически работает меньше половины времени, достигла 9%. Еще 6% респондентов не смогли определить свою реальную вовлеченность. Чаще других о полном погружении в работу сообщили врачи, бухгалтеры и кладовщики (по 74%), за ними следуют водители (72%) и экономисты (70%).

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что разница поколений между работниками действительно заметна: зумеры больше дорожат личным временем, что не всегда находит понимание у старших коллег.

Однако, по ее словам, в Трудовом кодексе РФ отсутствует понятие "быть включенным в задачи". Закон регулирует только рабочее время: стандартная продолжительность не может превышать 40 часов в неделю.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Главный нюанс – руководство имеет право требовать от сотрудника выполнения исключительно рабочих задач в течение дня. Возможность читать книги или смотреть видео после завершения основных задач обычно регулируется правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР) либо трудовым договором.

Специалист уточнила, что в некоторых организациях прямо запрещено использование личных гаджетов и соцсетей в рабочее время, в других же относятся к этому лояльно, если все задачи и планы выполняются.

"При этом многие современные компании, особенно в IT и сфере услуг, переходят на управление по целям. Их не волнует, сколько часов работник включен в задачу, – важен конечный результат. Если он сделал план за 4 часа, то может быть свободен", – рассказала Лоикова.

Она пояснила, что формально работодатель вправе объявить выговор за то, что сотрудник трудится не все отведенное время. Однако есть важные нюансы.

"Например, в ПВТР или трудовом договоре должно быть прописано, что сотрудник обязан использовать время только для выполнения трудовых функций либо что запрещается заниматься личными делами на работе. Юристы и суды часто встают на сторону сотрудника, если наказание (например выговор) несоразмерно проступку", – отметила эксперт.

По ее мнению, если человек сделал всю работу качественно и раньше срока, а потом полчаса читал новости, суд может признать выговор незаконным, так как действия не нанесли прямого ущерба работодателю. Прежде чем объявить выговор, начальник обязан затребовать от сотрудника письменное объяснение. У него есть два рабочих дня, чтобы его предоставить. В объяснительной можно написать, что задача выполнена, а короткий перерыв необходим для восстановления концентрации, – это может спасти от взысканий, посоветовала Лоикова.

Втянуться в деятельность

Психолог Екатерина Трофимова в беседе с Москвой 24 отметила, что многие топ-менеджеры крупных компаний, как правило, стремятся уменьшить количество часов, проведенных за выполнением обязанностей. Разработав систему быстрого и качественного решения задач, они могут использовать оставшееся время для общения с коллегами, генерации свежих идей, разработки новых проектов и стартапов.





Екатерина Трофимова психолог Однако далеко не все способны освоить подобное распределение. Например, зумеры довольно часто инфантильны и не привыкли работать. Это происходит в силу того, что в семье у ребенка не было своих обязанностей, не приходилось трудиться. Возможно, все их потребности и проблемы были закрыты. В представлении зумера труд не усердная работа на протяжении 8 часов, а что-то сиюминутное, причем в идеале по велению души.

Родительская любовь и потакание детским капризам ведут к тому, что у человека не формируется эмоционально-волевая сфера. Ему сложно удерживать внимание, запоминать, делать то, что не вызывает интереса, эмоциональной вовлеченности и приятных позитивных эмоций.

"Но на любой, даже самой любимой работе, много дел и заданий, когда приходится включать волю и трудиться потому, что надо, а не потому, что интересно или приятно", – отметила психолог.

Также она пояснила, что самоорганизация – сложный процесс, особенно если нет четкого расписания задач. Гораздо проще планировать распорядок, который частично зависит от сотрудника, а частично привносится руководством или общими правилами организации, уточнила специалист. Но есть профессии, например IT-сфера, где нужно самостоятельно решать, выполнить максимальное количество задач или заниматься чем-то другим, сохраняя серьезное выражение лица, глядя в монитор.





Екатерина Трофимова психолог Когда речь об удаленной работе, люди также делятся на две группы. Первые подстраивают график под свои биологические часы, используя время максимальной продуктивности для решения важных задач. Успешность такого сотрудника гораздо выше, чем у тех, кто работает с 08:00 до 18:00, потому что подобный подход является оптимальным как для него, так и для организации.

Вторая группа – склонные к прокрастинации: такие сотрудники уверены, что у них еще много времени для выполнения задач. Но в итоге ресурс оказывается слишком ограниченным, человек сталкивается с негативными последствиями собственного неумения планировать.

"Если прокрастинация начинает управлять человеком, стоит действовать пошагово. Первый момент – составить примерное расписание, где предусмотрено время для работы, отдыха и обеда. Второй – делать маленькие шаги. Рекомендуется устраивать пятиминутный перерыв каждый час", – рассказала психолог.

Если высидеть час невозможно, можно поставить секундомер и работать 5 минут, затем отдохнуть, снова 5 минут – и так наращивать время. Спустя полчаса человек чувствует, что втягивается в работу и хочет продолжать, заключила эксперт.

