Психолог Трофимова: короткие перерывы помогут в борьбе с прокрастинацией на работе

Представители поколения Z тратят на работу меньше времени, чем предусмотрено графиком, узнали аналитики. О чем говорит такая тенденция и можно ли заниматься своими делами в офисе, разбиралась Москва 24.
Никаких личных дел?
Сотрудники до 35 лет реже трудятся весь рабочий день: только 53% из них полностью заняты в течение всего времени, а 12% – менее половины положенных часов, сообщили аналитики портала Superjob.
По данным исследования, чем старше специалист, тем реже он допускает безделье. Среди респондентов 35–45 лет показатель тех, кто полностью занят в течение всего трудового дня, составляет 65%, а среди опрошенных старше 45 – до 67%.
Всего 6 из 10 россиян заявили, что тратят все время на выполнение служебных обязанностей. Каждый четвертый посвящает задачам более половины дня, а остальное отводят на другие занятия, сообщили аналитики.
Доля тех, кто фактически работает меньше половины времени, достигла 9%. Еще 6% респондентов не смогли определить свою реальную вовлеченность. Чаще других о полном погружении в работу сообщили врачи, бухгалтеры и кладовщики (по 74%), за ними следуют водители (72%) и экономисты (70%).
Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что разница поколений между работниками действительно заметна: зумеры больше дорожат личным временем, что не всегда находит понимание у старших коллег.
Однако, по ее словам, в Трудовом кодексе РФ отсутствует понятие "быть включенным в задачи". Закон регулирует только рабочее время: стандартная продолжительность не может превышать 40 часов в неделю.
Специалист уточнила, что в некоторых организациях прямо запрещено использование личных гаджетов и соцсетей в рабочее время, в других же относятся к этому лояльно, если все задачи и планы выполняются.
"При этом многие современные компании, особенно в IT и сфере услуг, переходят на управление по целям. Их не волнует, сколько часов работник включен в задачу, – важен конечный результат. Если он сделал план за 4 часа, то может быть свободен", – рассказала Лоикова.
Она пояснила, что формально работодатель вправе объявить выговор за то, что сотрудник трудится не все отведенное время. Однако есть важные нюансы.
"Например, в ПВТР или трудовом договоре должно быть прописано, что сотрудник обязан использовать время только для выполнения трудовых функций либо что запрещается заниматься личными делами на работе. Юристы и суды часто встают на сторону сотрудника, если наказание (например выговор) несоразмерно проступку", – отметила эксперт.
По ее мнению, если человек сделал всю работу качественно и раньше срока, а потом полчаса читал новости, суд может признать выговор незаконным, так как действия не нанесли прямого ущерба работодателю. Прежде чем объявить выговор, начальник обязан затребовать от сотрудника письменное объяснение. У него есть два рабочих дня, чтобы его предоставить. В объяснительной можно написать, что задача выполнена, а короткий перерыв необходим для восстановления концентрации, – это может спасти от взысканий, посоветовала Лоикова.
Втянуться в деятельность
Психолог Екатерина Трофимова в беседе с Москвой 24 отметила, что многие топ-менеджеры крупных компаний, как правило, стремятся уменьшить количество часов, проведенных за выполнением обязанностей. Разработав систему быстрого и качественного решения задач, они могут использовать оставшееся время для общения с коллегами, генерации свежих идей, разработки новых проектов и стартапов.
Родительская любовь и потакание детским капризам ведут к тому, что у человека не формируется эмоционально-волевая сфера. Ему сложно удерживать внимание, запоминать, делать то, что не вызывает интереса, эмоциональной вовлеченности и приятных позитивных эмоций.
"Но на любой, даже самой любимой работе, много дел и заданий, когда приходится включать волю и трудиться потому, что надо, а не потому, что интересно или приятно", – отметила психолог.
Также она пояснила, что самоорганизация – сложный процесс, особенно если нет четкого расписания задач. Гораздо проще планировать распорядок, который частично зависит от сотрудника, а частично привносится руководством или общими правилами организации, уточнила специалист. Но есть профессии, например IT-сфера, где нужно самостоятельно решать, выполнить максимальное количество задач или заниматься чем-то другим, сохраняя серьезное выражение лица, глядя в монитор.
Вторая группа – склонные к прокрастинации: такие сотрудники уверены, что у них еще много времени для выполнения задач. Но в итоге ресурс оказывается слишком ограниченным, человек сталкивается с негативными последствиями собственного неумения планировать.
"Если прокрастинация начинает управлять человеком, стоит действовать пошагово. Первый момент – составить примерное расписание, где предусмотрено время для работы, отдыха и обеда. Второй – делать маленькие шаги. Рекомендуется устраивать пятиминутный перерыв каждый час", – рассказала психолог.
Если высидеть час невозможно, можно поставить секундомер и работать 5 минут, затем отдохнуть, снова 5 минут – и так наращивать время. Спустя полчаса человек чувствует, что втягивается в работу и хочет продолжать, заключила эксперт.