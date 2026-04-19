Двое подростков устроили драку в подземном переходе на станции метро "Калужская" в Москве

Двое подростков устроили драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро "Калужская" в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Предварительно, конфликт начался в вагоне поезда в метро и продолжился в подземном переходе. Пострадавшие 2000 и 2006 года рождения рассказали правоохранителям, что к ним подошли двое незнакомцев и начали наносить им удары по голове и телу.

После изучения записи камер видеонаблюдения удалось установить личности нападавших. Ими оказались подростки 2010 и 2009 годов рождения, в настоящий момент они задержаны.

В ведомстве добавили, что фигурант 2010 года рождения нанес одному из пострадавших ножевое ранение, после чего выбросил оружие на улице. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее нетрезвая жительница Санкт-Петербурга открыла стрельбу из пневматического пистолета на Невском проспекте. К применению оружия она прибегнула во время конфликта с прохожим, к которому испытывала личную неприязнь. В результате ЧП никто не пострадал, а женщину доставили в отдел полиции.

