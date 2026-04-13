В Санкт-Петербурге юноша 8 раз выстрелил в бывшую возлюбленную из пневматики

Фото: depositphotos/pio3

В Санкт-Петербурге 17-летний юноша 8 раз выстрелил в бывшую возлюбленную из пневматического пистолета, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полицию поступила информация о 20-летней девушке, которая обратилась в травмпункт с ушибами бедра и плеча после стрельбы. Правоохранители смогли выяснить, что к этому причастен ее экс-возлюбленный, который открыл стрельбу в подъезде дома в Красносельском районе. Он сделал это после разрыва отношений.

В результате пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, в настоящий момент злоумышленник задержан. Он оказался жителем города Луги в Ленинградской области.

Ранее нетрезвая жительница Санкт-Петербурга открыла стрельбу из пневматического пистолета на Невском проспекте. К применению оружия она прибегнула во время конфликта с прохожим, к которому испытывала личную неприязнь. В результате ЧП никто не пострадал, а женщину доставили в отдел полиции.

