04 апреля, 11:08

Происшествия

Нетрезвая петербурженка открыла стрельбу из пневмата на Невском проспекте

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Нетрезвая жительница Санкт-Петербурга открыла стрельбу из пневматического пистолета на Невском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям в четверг, 2 апреля, от очевидца. Прибывшие на место патрульные задержали 33-летнюю женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно удалось установить, что к применению огнестрельного оружия она прибегнула во время конфликта с прохожим, к которому испытывала личную неприязнь.

В результате ЧП никто не пострадал, а женщину доставили в отдел полиции, где на нее был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее в Джанкойском районе Крыма задержали 49-летнего местного жителя, открывшего огонь по сотрудникам полиции. Сотрудники уголовного розыска прибыли к дому подозреваемого в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий, однако мужчина, отказавшийся их впускать, несколько раз выстрелил из ружья.

Ранения получили четыре полицейских. Причем после этого злоумышленник поджег автомобиль и попытался устроить пожар в доме. В его отношении возбуждено дело.

