Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 марта, 10:45

Происшествия

Жителя Крыма задержали после стрельбы по сотрудникам полиции

Фото: crim.sledcom.ru

В Джанкойском районе Крыма задержали 49-летнего местного жителя, открывшего огонь по сотрудникам полиции. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

По данным следствия, 16 марта сотрудники уголовного розыска прибыли к дому подозреваемого в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина отказался впускать их в жилище и несколько раз выстрелил из ружья, ранив четверых полицейских.

После этого он поджег автомобиль с помощью зажигательной смеси и попытался устроить пожар в доме. Его задержали прибывшие сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"). В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение и ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Ранее таксист в Воронеже напал на пассажирку и проломил ей голову саперной лопаткой. Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Компания из четырех нетрезвых человек вызвала такси на Сельскую улицу.

Двое из них решили вернуться за забытым телефоном, а другие остались в автомобиле. Однако водитель отказался от длительного ожидания и предложил вызвать другую машину. В результате начался конфликт, который перерос в драку.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика