Жителя Крыма задержали после стрельбы по сотрудникам полиции

В Джанкойском районе Крыма задержали 49-летнего местного жителя, открывшего огонь по сотрудникам полиции. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

По данным следствия, 16 марта сотрудники уголовного розыска прибыли к дому подозреваемого в селе Стефановка для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина отказался впускать их в жилище и несколько раз выстрелил из ружья, ранив четверых полицейских.

После этого он поджег автомобиль с помощью зажигательной смеси и попытался устроить пожар в доме. Его задержали прибывшие сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"). В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение и ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

