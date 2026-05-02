Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

02 мая, 10:28

Мэр Москвы

Собянин: еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили еще один БПЛА, который направлялся к Москве, утром в субботу, 2 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков дрона задействованы экстренные службы.

БПЛА начали атаковать Москву в ночь на 2 мая. Сначала силы ПВО ликвидировали один беспилотник. Спустя время Собянин сообщил об уничтожении еще четырех дронов.

Утром 2-го числа системы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский БПЛА на подлете к Москве. К месту падения фрагментов также прибыли специалисты экстренных служб.

мэр Москвыпроисшествиягород

