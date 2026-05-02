Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 10:27

Политика

Миронов назвал трагедию в Одессе поворотной точкой в отношениях РФ и Украины

Фото: ТАСС/Сергей Карпухи

Трагедия в одесском Доме профсоюзов стала переломным моментом в отношениях между Россией и Украиной, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью РИА Новости.

"Трагедия 2 мая 2014 года вошла в историю как поворотная точка <...> Она стала прямым следствием киевского майдана, государственного переворота", – отметил депутат.

При этом парламентарий высказал мнение, что майдан был скорее антиправительственным движением, а не антироссийским или антирусским. По его словам, сменить власть в стране хотели многие, однако мало кто обратил внимание на то, кто именно эту власть захватил.

"В Одессе стало ясно, кто. Эта трагедия могла произойти еще раньше – в Крыму. Но решительные действия крымчан и севастопольцев, а также поддержка России предотвратили кровавые события", – добавил чиновник.

Миронов предположил, что после трагедии в Одессе все еще существовали иллюзии относительно намерений новой украинской власти, которые, однако, "развеялись в пламени Дома профсоюзов". В результате русский город оказался под оккупацией неонацистов.

"На их совести за эти годы бесчисленное количество злодеяний, включая геноцид, терроризм, военные преступления. За это им до скончания веков гореть в аду. Но сначала они ответят за расправу над русскими людьми в Одессе", – подчеркнул глава фракции.

Вспоминая трагическую годовщину, парламентарий выразил уверенность в том, что задачей России и ее исторической миссией является выполнение всех целей спецоперации и освобождение Украины от "бандеровской нечисти".

"А потом провести международный трибунал над военными преступниками – в том самом Доме профсоюзов, откуда все началось. Вечная память жертвам борьбы с фашизмом! Никто не забыт и ничто не забыто", – подытожил Миронов.

Активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного, укрылись в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. В результате погибли 48 человек, еще 240 получили ранения.

Европейский суд по правам человека признал Украину ответственной за непринятие должных мер по предотвращению трагедии и спасению людей. Более того, инстанция отметила, что киевские власти не провели надлежащего расследования инцидента.

В результате ЕСПЧ обязал Украину выплатить истцам различные суммы для компенсации нематериального ущерба, а также судебных издержек.

Владимир Путин, комментируя случившееся, заявил, что виновные будут найдены и наказаны. Он подчеркнул, что на тот момент никто из причастных к трагедии не был задержан, и на Украине не велись их поиски. При этом Россия, по словам президента, знала, кто стоит за преступлением.

Читайте также


политикапроисшествия

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика