Автомобиль въехал в аптеку на юго-западе Японии

Легковой автомобиль въехал в аптеку в городе Китакюсю на юго-западе Японии. В результате пострадали три человека, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

Инцидент случился около 09:00 по местному времени (03:00 по московскому). По данным правоохранителей, за рулем был 77-летний безработный мужчина. Он рассказал, что в автомобиле не сработали тормоза.

Как уточнили в полиции, среди пострадавших находится и сам водитель. Все они в сознании.

