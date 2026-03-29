Автомобиль сбил несколько человек в британском Дерби. Об этом сообщили местные правоохранители на своем сайте.

Инцидент произошел примерно в 21:30 по местному времени (23:30 по московскому) 28 марта. В результате несколько человек получили серьезные травмы. Им оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу.

Водитель был задержан. Им оказался 30-летний мужчина. В полиции уточнили, что угрозы для жизни местных граждан нет.

Ранее машина въехала в толпу людей на французском острове Олерон. По предварительным данным, водитель намеренно сбил пешеходов и велосипедиста, выкрикнув перед этим религиозный лозунг на арабском языке.

Уточнялось, что мужчина также пытался поджечь машину, но был задержан полицией. Им оказался гражданин Франции.

Изначально СМИ сообщали, что пострадали около 10 граждан. Однако спустя время министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что травмы в результате случившегося получили 5 человек.

