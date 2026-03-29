29 марта, 08:35

Происшествия

Автомобиль сбил несколько человек в британском Дерби

Автомобиль сбил несколько человек в британском Дерби. Об этом сообщили местные правоохранители на своем сайте.

Инцидент произошел примерно в 21:30 по местному времени (23:30 по московскому) 28 марта. В результате несколько человек получили серьезные травмы. Им оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу.

Водитель был задержан. Им оказался 30-летний мужчина. В полиции уточнили, что угрозы для жизни местных граждан нет.

Ранее машина въехала в толпу людей на французском острове Олерон. По предварительным данным, водитель намеренно сбил пешеходов и велосипедиста, выкрикнув перед этим религиозный лозунг на арабском языке.

Уточнялось, что мужчина также пытался поджечь машину, но был задержан полицией. Им оказался гражданин Франции.

Изначально СМИ сообщали, что пострадали около 10 граждан. Однако спустя время министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что травмы в результате случившегося получили 5 человек.

Новости мира: автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

