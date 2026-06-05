Работа на МКС возобновилась после утечки воздуха

Фото: roscosmos.ru

Работа на Международной космической станции (МКС) возобновлена после утечки воздуха на российском сегменте. Об этом рассказал замглавы "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

В настоящее время астронавты независимого агентства федерального правительства США (NASA) вернулись с корабля Crew Dragon на борт МКС после превентивной эвакуации. Крикалев уточнил, что безопасности экипажа ничего не угрожает.

Астронавтов на МКС попросили укрыться в корабле и подготовиться к эвакуации из-за роста утечки воздуха в российском сегменте 5 июня. Спустя время стало известно, что утечку заметили в двух местах при наддуве отсека переходной камеры модуля "Звезда" до давления МКС.

Первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава "Герметалл-1". Второе место было расположено на конусной части ПрК, его готовили к герметизации. Позднее давление на борту МКС удалось стабилизировать. Утечка не угрожала системам станции.

