Собянин сообщил об уничтожении уже 11 летевших на Москву беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Уничтожены еще шесть БПЛА, которые двигались в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр Москвы в MAX.

Таким образом, было нейтрализовано уже 11 беспилотников. На фоне этого столичный аэропорт Внуково принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Ранее Минобороны РФ заявило, что за прошедшую ночь удалось ликвидировать 571 дрон над российскими регионами. Отражение атак проводилось в период с 20:00 23 июля до 08:00 24 июля.

В том числе речь идет о Ленинградской области, где удалось перехватить и уничтожить 59 БПЛА. Также под удары попали Белгород и Белгородская область.