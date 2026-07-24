24 июля, 10:49Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 11 летевших на Москву беспилотников
Фото: MAX/"Минобороны России"
Уничтожены еще шесть БПЛА, которые двигались в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил Сергей Собянин.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр Москвы в MAX.
Таким образом, было нейтрализовано уже 11 беспилотников. На фоне этого столичный аэропорт Внуково принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.
Ранее Минобороны РФ заявило, что за прошедшую ночь удалось ликвидировать 571 дрон над российскими регионами. Отражение атак проводилось в период с 20:00 23 июля до 08:00 24 июля.
В том числе речь идет о Ленинградской области, где удалось перехватить и уничтожить 59 БПЛА. Также под удары попали Белгород и Белгородская область.