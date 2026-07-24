Средства ПВО сбили 571 БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью ликвидировали 571 вражеский беспилотник над регионами России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

Атака продолжалась в период с 20:00 23 июля до 08:00 24 июля.

В частности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ленобласть. Всего враг выпустил 59 дронов, которые удалось перехватить и уничтожить.

Также были нанесены удары по Белгороду и Белгородскому округу. Там обошлось без пострадавших.

