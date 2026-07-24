24 июля, 09:25Политика
Средства ПВО сбили 571 БПЛА над регионами РФ за ночь
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью ликвидировали 571 вражеский беспилотник над регионами России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.
Атака продолжалась в период с 20:00 23 июля до 08:00 24 июля.
В частности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ленобласть. Всего враг выпустил 59 дронов, которые удалось перехватить и уничтожить.
Также были нанесены удары по Белгороду и Белгородскому округу. Там обошлось без пострадавших.