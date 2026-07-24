137 жилых домов отремонтируют на северо-востоке Москвы до конца года

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

До конца 2026 года на северо-востоке столицы капитально отремонтируют 137 жилых домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самое высокое здание из списка – дом 58б на Алтуфьевском шоссе. 17-этажный дом построили в 1984 году по типовому проекту. Здесь обновят фасад, крышу и подвал, а также заменят магистрали инженерных систем.

На фасаде уже провели промывку и расчистку межпанельных швов, обработали места намокания антисептиками и уложили утеплитель. После этого стены покрасят, загерметизируют швы, обновят цоколь, заменят окна в местах общего пользования и отремонтируют входные группы.

Самым протяженным станет дом по адресу улица Верхоянская, дом 6, корпус 1. Девятиэтажное здание с 12 подъездами возвели в 1983 году по индивидуальному проекту. Там также отремонтируют фасад, крышу, подвал и инженерные коммуникации.

Специалисты уже очистили фасад от загрязнений и приступили к ремонту кирпичной кладки и швов. Затем стены обработают гидрофобным составом, обновят цоколь, отремонтируют входные группы и заменят стеклопакеты в местах общего пользования.

Самое старое здание – дом 146 на проспекте Мира, построенный в 1959 году по типовому проекту. Здание состоит из трех объемов, на первом этаже находятся торговые помещения, над входными группами – места общего пользования с витражным остеклением. В этом доме выполнят те же виды работ. При ремонте фасада стены расчистили, восстановили штукатурный слой, нанесли антигрибковую защиту и сейчас проводят окраску.

Также обновят цоколь, заменят водосточные трубы и отремонтируют входные группы. На крыше устроят оцинкованное покрытие с частичной заменой стропил, обрешетки и мауэрлата. В доме восстановят перекрытия, оборудуют ходовой настил, приведут в порядок подвал и заменят системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения.

Ранее центр ВЦИОМ отмечал, что большинство жителей столицы положительно оценивают влияние программы капитального ремонта – 83% москвичей согласны, что она повышает качество жизни в городе. В частности, с программой связывают рост комфорта в домах, обновление инженерных коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания.

