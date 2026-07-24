Юрист Манько: в кинотеатр могут не пустить с пахнущей едой и алкоголем

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В кинотеатр могут не пустить зрителей с пахнущей едой, напитками в стеклянной таре и алкоголем. Об этом заявил изданию "Абзац" юрист Александр Манько.

По словам специалиста, учреждение принимает такие меры, чтобы не создавать некомфортные условия другим зрителям. При этом, если человека не пустили в кинотеатр по другим причинам, он имеет право потребовать письменный отказ, записать нарушение на видео, обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Манько также отметил, что правило "Вход со своей едой запрещен", принятое в ряде кинотеатров, незаконно. Он пояснил, что, согласно решению Верховного суда, покупка билетов на фильм не означает обязательное приобретение еды или напитков.

Юрист привел в пример случай в аквапарке, где также не пускали людей по данной причине. Он подчеркнул, что запрет на пронос собственной еды считается законным лишь в кафе и ресторанах.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что от проката зарубежных фильмов в России будет взиматься процент, который направят на рефинансирование отечественного кинематографа. Он добавил, что мера еще разрабатывается, экономические эксперты позднее определят конкретные значения процентов.