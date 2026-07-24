Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 11:02

Общество
Главная / Новости /

Юрист Манько: в кинотеатр могут не пустить с пахнущей едой и алкоголем

Юрист рассказал, с чем могут не пустить в кинотеатр

Фото: depositphotos/AllaSerebrina​

В кинотеатр могут не пустить зрителей с пахнущей едой, напитками в стеклянной таре и алкоголем. Об этом заявил изданию "Абзац" юрист Александр Манько.

По словам специалиста, учреждение принимает такие меры, чтобы не создавать некомфортные условия другим зрителям. При этом, если человека не пустили в кинотеатр по другим причинам, он имеет право потребовать письменный отказ, записать нарушение на видео, обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Манько также отметил, что правило "Вход со своей едой запрещен", принятое в ряде кинотеатров, незаконно. Он пояснил, что, согласно решению Верховного суда, покупка билетов на фильм не означает обязательное приобретение еды или напитков.

Юрист привел в пример случай в аквапарке, где также не пускали людей по данной причине. Он подчеркнул, что запрет на пронос собственной еды считается законным лишь в кафе и ресторанах.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что от проката зарубежных фильмов в России будет взиматься процент, который направят на рефинансирование отечественного кинематографа. Он добавил, что мера еще разрабатывается, экономические эксперты позднее определят конкретные значения процентов.

Читайте также


обществокино

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика