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30 июня, 16:54

Культура

В РФ будет взиматься процент от проката зарубежного кино

Фото: depositphotos/scaliger

Процент от проката зарубежного кино будет взиматься в РФ в пользу рефинансирования отечественного кинематографа, заявил в беседе с ТАСС режиссер Никита Михалков.

Ранее Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять законы о поддержке отечественного кино и регулировании проката иностранных фильмов. Рекомендация была дана ГД, правительству и Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Михалков.

По словам режиссера, взимание процента от проката зарубежного кино окажет серьезную помощь отечественному кинематографу. Кроме того, будет оплачиваться и так называемый "входной билет" иностранных кинокартин. Это плата, которую зарубежная студия должна внести, чтобы ее фильм допустили до рассмотрения на предмет показа в России.

"Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае. И это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино", – сказал Михалков.

По словам режиссера, это лишь одно из направлений в разработке будущих законов. Конкретные значения процентов позже определят эксперты в экономической сфере.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявлял, что российское кинопроизводство нуждается в большем государственном контроле. Он указывал, что контроль должен быть на всех этапах: идеи, сценария, съемок и реализации. По словам Мединского, если режиссер снимает "барахло", то его нужно заставить его переделывать. Помощник президента добавлял, что в советское время некачественные картины просто не выпускали на экраны.

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