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14 августа, 23:27

Технологии

Приложение маркетплейса Ozon удалили из Google Play

Фото: Агентство "Москва"

Приложение маркетплейса Ozon пропало из каталога Google Play. Сервис больше не находится по поиску в магазине, нет возможности перейти на его страницу для скачивания.

Кроме того, из Google Play также удалили приложения Ozon Fresh и Ozon Seller. При этом в App Store и App Gallery все указанные сервисы по-прежнему доступны для скачивания.

Ранее из магазина Google Play удалили приложение "Ozon Банк". В пресс-службе банка рассказали, что все загруженные до этого приложения работают штатно. Там добавили, что скачать сервис можно через сайт банка, следуя инструкции. Кроме того, доступна веб-версия в браузере.

В пресс-службе напомнили, что введенные в отношении банка санкции никак не влияют на его работу.

Приложение "Ozon Банк" стало недоступно в Google Play

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