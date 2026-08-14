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14 августа, 23:01

Происшествия

Шестилетнего мальчика унесло течением реки в Ингушетии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шестилетний мальчик упал в реку Егорлык в станице Новотроицкой Изобильненского округа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел днем 14 августа, когда ребенок гулял с отцом на берегу реки недалеко от дома. По данным следствия, мальчик оступился и упал в воду. Отец попытался спасти сына, но из-за сильного течения не смог. В результате ребенок скрылся под водой.

К поискам привлечены спасатели и волонтеры. На месте работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы. Прокуратура Ставропольского края начала проверку, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Краснодарском крае была организована проверка по факту гибели 14-летнего подростка, который утонул в реке Кубани во время тренировки по гребле. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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