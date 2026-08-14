Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 19:46

Происшествия

В Севастополе спасли ребенка из пожара, начавшегося из-за умной колонки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Севастополе спасли 8-летнего мальчика из пожара, который начался из-за умной колонки. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по региону.

Возгорание началось утром 14 августа в квартире дома на улице Колобова. Прохожий заметил дым из окна третьего этажа и вызвал спасателей.

Прибывшие пожарные подняли трехколенную лестницу к подоконнику. Один из них взобрался по ней и увидел мальчика, который пытался залить водой пламя на кухне. Ребенок, кашляя от дыма, открыл спасателям окно. Пожарные проникли в жилище, вынесли мальчика через подъезд на улицу и передали врачам.

В этот же день в историческом центре Санкт-Петербурга вспыхнула кровля здания на площади 100 "квадратов". Пожар произошел по адресу Адмиралтейский проспект, дом 8. Сначала площадь возгорания составляла 30 "квадратов", однако позднее она выросла до 100. В результате ЧП пострадали 2 человека, их доставили в больницу.

Пожар произошел в городской больнице Подольска

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика