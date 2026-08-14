В Севастополе спасли ребенка из пожара, начавшегося из-за умной колонки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Севастополе спасли 8-летнего мальчика из пожара, который начался из-за умной колонки. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по региону.

Возгорание началось утром 14 августа в квартире дома на улице Колобова. Прохожий заметил дым из окна третьего этажа и вызвал спасателей.

Прибывшие пожарные подняли трехколенную лестницу к подоконнику. Один из них взобрался по ней и увидел мальчика, который пытался залить водой пламя на кухне. Ребенок, кашляя от дыма, открыл спасателям окно. Пожарные проникли в жилище, вынесли мальчика через подъезд на улицу и передали врачам.

В этот же день в историческом центре Санкт-Петербурга вспыхнула кровля здания на площади 100 "квадратов". Пожар произошел по адресу Адмиралтейский проспект, дом 8. Сначала площадь возгорания составляла 30 "квадратов", однако позднее она выросла до 100. В результате ЧП пострадали 2 человека, их доставили в больницу.