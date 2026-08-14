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14 августа, 17:33

Мэр Москвы

Собянин поздравил московских школьников с успехами на олимпиаде по информатике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники завоевали две золотые и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, десятиклассник Максим Кравченко из образовательного комплекса "Воробьевы горы", а также выпускник 11-го класса Владислав Жиганов из Специализированного учебно-научного центра – школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова получили золотые медали. Выпускник 11-го класса Сергей Муханов из образовательного комплекса "Воробьевы горы" завоевал серебро.

"Молодцы! Поздравляю с заслуженными наградами!" – написал Собянин.

Всего Россию на соревновании представляли четыре участника, и все они вернулись с наградами. Помимо москвичей, в составе сборной выступал еще один школьник, также завоевавший медаль.

Ранее свыше 20 учащихся столичных школ в составе 15 команд завоевали награды на международном чемпионате по робототехнике RobotChallenge 2026 в Пекине. Сборная вернулась домой с серебряными медалями и 19 дипломами призеров, 7 из которых – первой степени.

Соревнования включали следование по линии, робобоулинг, неизвестную миссию, микросумо и свободную категорию. В последней они продемонстрировали робота для тренировок по настольному теннису.

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