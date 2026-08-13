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13 августа, 07:10

Общество

Россияне назвали медицину самым перспективным направлением для высшего образования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

Медицину выбрали 14% участников опроса, экономику и финансы – 12%, инженерные профессии – 8%. Еще по 7% респондентов назвали перспективными юриспруденцию и педагогику. IT и цифровые технологии, а также геологию и нефтегазовую отрасль выбрали по 5%.

Реже всего россияне называли филологию, историю и философию – менее 1%. Еще 27% опрошенных не смогли определиться с наиболее перспективным направлением.

При этом первое высшее образование для многих не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшие один-два года получить второе высшее образование либо освоить новую профессию. Чаще всего такие планы есть у жителей Москвы – 18%, Рязани – 17%, Санкт-Петербурга и Тюмени – по 14%.

В среднем россияне готовы тратить на платное обучение в вузе 215 тысяч рублей в год. 38% считают приемлемой стоимость от 100 до 200 тысяч рублей, еще 29% готовы платить до 100 тысяч рублей. Расходы от 200 до 300 тысяч рублей допускают 18% респондентов, от 300 до 500 тысяч – 11%, свыше 500 тысяч – 3%.

Больше всего за высшее образование готовы платить жители Махачкалы – в среднем 546 тысяч рублей в год. В Москве этот показатель составил 361 тысячу рублей, в Санкт-Петербурге – 323 тысячи. Среди возрастных групп наиболее высокую сумму готовы тратить россияне от 18 до 30 лет – в среднем 287 тысяч рублей в год.

Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко выступил с инициативой усложнить формат ЕГЭ. По его мнению, рост числа стобалльников создает избыточную конкуренцию за бюджетные места, поэтому экзамен должен стать более требовательным, даже если это приведет к общему снижению средних баллов.

Кроме того, Фурсенко предложил сократить перечень школьных олимпиад, так как их нынешнее обилие обесценило льготы при поступлении.

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